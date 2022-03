Sfratti a Bari, è emergenza: famiglie in difficoltà

BARI - Per Bari città metropolitana l’emergenza sfratti sta nei numeri. Nel solo 2020, sono stati convalidati 1187 sfratti di cui 251 esecutivi, la percentuale maggiore per morosità.

Durante la sospensione per il Covid sono arrivate 590 richieste (dati ministeriali) e si sono conclusi 900 sfratti. Dal primo gennaio 2022, terminata la sospensiva, è ripresa l’esecuzione. Solo su Bari e provincia incombono 1550 sfratti.

Ieri mattina una manifestazione dei sindacati. In serata l’incontro in prefettura.

UNIAT «C’è grande preoccupazione per lo sblocco degli sfratti e l’emergenza abitativa che sarà aggravata dai forti aumenti sulle bollette e sui carburanti, che pesano sui lavoratori e ancora di più sui pensionati». Per la presidente Uniat Puglia Stefania Verna «spaventa il silenzio di fronte a una bolla che sta per esplodere. Il bisogno è emergenziale ma al centro del ragionamento va messo il diritto alla casa, un tema che bisogna fronteggiare».

Al di là dell’urgenza di una risposta rapida per i 1.187 sfratti emessi per il solo 2020, occorre tener presente che «è in corso una modifica della legge regionale. Sul tavolo c’è un emendamento proposto dalle Arca che propone la rideterminazione dei canoni in base agli Isee come già fatto in Campania. Comporterebbe un aumento esorbitante dei canoni e questo potrebbe portare ad altri sfratti e avere ripercussioni inimmaginabili».

SICET «In una società così in sofferenza, gli inquilini sono l’anello debole. Gli affitti stanno aumentando e per quanto i giudici rinviino le istanze, l’emergenza sociale è imminente e non può essere scaricata su famiglie già molto sfiduciate, sull’ufficiale giudiziario di turno o sul giudice che dovrà emettere la sentenza di sfratto. Il vero problema poi, al di là di qualche prebenda o del reddito di cittadinanza, è che manca un vero accompagnamento delle famiglie». Per Michele Chiusano, segretario provinciale Sicet Bari, «gli enti locali e gestori dovrebbero fare la loro parte e mediare tra proprietari di case sfitte che vogliono garanzie e persone che non possono darle. Chi meglio di un Comune può darne?». Il Sicet sollecita soprattutto una «cabina di regia che abbia il coraggio di affrontare la situazione caso per caso. Solo quando la s’inizia a spacchettare, il Comune può intervenire. Altrimenti restano numeri, non soluzioni. Serve un tavolo permanente in Prefettura».

SUNIA «A fronte di un’emergenza così grave, abbiamo chiesto al prefetto di Bari di verificare la possibilità di graduare gli sfratti con un passaggio casa-casa delle famiglie attraverso l’uso del patrimonio disponibile del Comune o requisito alla criminalità». Il segretario regionale del Sunia Nicola Zambetti accusa però la «mancanza di una gestione efficiente del patrimonio pubblico a livello regionale». A breve sarà «emergenza: ci sarà un aumento esponenziale degli sfratti mentre aumentano le bollette e la crisi si ripercuoterà sul lavoro». Gli oltre 1.500 sfratti potrebbero insomma, essere solo l’inizio. «Alla Regione, di cui registriamo un’assenza completa, chiediamo che almeno l’1% del bilancio sia riservata all’emergenza abitativa e che operi la cabina di regia che invece non si riunisce da oltre 8 mesi, con gravi responsabilità».

L'AGENZIA I Comuni invece non hanno attivato l’Agenzia sociale per la casa. «Bari l’ha istituita ma chiediamo tempi celeri di funzionamento. Soprattutto chiediamo al Comune che convochi al più presto le parti sociali, inquilini e proprietari, sul nuovo accordo per i canoni agevolati al 3 per mille, oggi fermi al 2004 nonostante nel 2017 sia stato depositato il nuovo decreto ministeriale». «È inaccettabile che siano superiori al canone libero. Se non c’è il nuovo accordo – dice il Sunia - il Comune deve sospenderle le agevolazioni fiscali ai proprietari, anche per non perdere 3-4 milioni all’anno».