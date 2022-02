Bari, novità a Pane e Pomodoro: "Presto allestiti anche i punti di ristoro"

BARI - "Dalla prossima primavera a Pane e Pomodoro ci sarà una novità: abbiamo pensato di allestire l'area, ormai sprovvista del bar, con dei food truck (chioschetti mobili) che possano accogliere tutti i frequentatori della spiaggia". Lo annuncia il sindaco di Bari, Antonio Decaro, sulla propria pagina Facebook.

"Anche se in questi giorni le temperature sono ancora basse dobbiamo prepararci per la bella stagione - prosegue il primo cittadino barese -. Ogni giorno sportivi, famiglie, gruppi di amici di ogni età frequentano questa spiaggia ad ogni ora. Abbiamo pensato però che mancasse qualcosa. Per questo stiamo cercando delle installazioni mobili attrezzate che accoglieranno i cittadini offrendo punti di ristoro per una colazione all'alba, un aperitivo al tramonto o uno spuntino a pranzo. La stessa cosa proveremo a fare in un tratto di lungomare a Santo Spirito".

L'intervento si inserisce in un progetto molto più ampio. "L'obiettivo a cui stiamo lavorando ormai da anni è quello di favorire la vita sulla costa per riscoprire il valore sociale ed anche economico del nostro mare - conclude Decaro -. In queste ore è stata pubblicata anche la gara per la gestione dei chioschi a San Girolamo e presto riapriremo anche Torre Quetta. Non vediamo l'ora che arrivino le belle giornate".