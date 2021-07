Ruvo di Puglia, inaugurazione dell’avveniristico nuovo teatro comunale

Bari - Ci sarà anche Julie Anne Stanzak, storica danzatrice del Wuppertal Tanztheater di Pina Bausch, con i 100 artisti e i tanti cittadini che parteciperanno all’inaugurazione dell’avveniristico Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia, sabato 31 luglio. La festa verrà preceduta giovedì 29 luglio (ore 16) da una seconda tavola rotonda (in presenza e in streaming) curata dalla Casa dello Spettatore di Roma per un confronto tra operatori e comunità sul ruolo che dovrà avere la neonata struttura.

I lavori hanno avuto un costo complessivo di 740mila euro, tra contributi regionali (480mila euro), cofinanziamento comunale (112mila euro) e intervento della stessa compagnia (148mila euro), che continuerà ad avere la gestione della struttura, realizzata per essere totalmente ecocompatibile. Dotata di un nuovo foyer vetrato con caffetteria e sala conferenze, presenta una torre scenica con attrezzeria, magazzini, graticcio e una gradinata detraibile per sala laboratori, oltre a un nuovo palcoscenico, una sala teatrale multifunzionale, un sistema di correzione acustica, nuovi camerini, spazi per la foresteria, coibentazione lignea e spazi verdi all’esterno.

La festa per l’apertura in programma sabato inizierà alle ore 18 con la Nelken Line, un’incursione urbana curata da Julie Stanzak e Annarita De Michele che si snoderà dal centro della città, con partenza da piazza Garibaldi, per raggiungere il Nuovo Teatro Comunale situato in via Sandro Pertini, dov'è stata realizzata la struttura disegnata dall’architetto Ruzza. L'inaugurazione ufficiale del Nuovo Teatro Comunale è prevista alle ore 21.