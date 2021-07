Campagne saccheggiate, sos dal Nord Barese

Bari - Sos dal mondo della terra. Confagricoltura Bari rilancia l'allarme furti nelle campagne e invoca il potenziamento della sicurezza. «Bisogna riportare la legalità nelle campagne della Bat, deve essere una scommessa nostra ma anche e soprattutto dello Stato. Bisogna dare delle risposte concrete agli agricoltori che stanno denunciano i furti. Serve maggiore presenza di tutte le forze dell’ordine e non si può fare a meno dell’aiuto delle guardie campestri, che meglio di tutti conoscono il territorio», la posizione di Giovanni Tannoia, Confagricoltura Bari-Bat, nel corso del vertice tenuto in Prefettura, convocato d'urgenza dopo i continui colpi che stanno mettendo in ginocchio le aziende agricole.

«Occorre una task force – la proposta di Tannoia - per poter coprire tutto il territorio agricolo ormai abbandonato. La situazione è diventata insostenibile, la Bat è la provincia italiana con più giornate lavorative nel settore agroalimentare. Stiamo investendo in campagna, con i giovani e le aziende storiche. Stiamo denunciando, ma i furti continuano a ripetersi e sono una piaga». Tra le soluzioni, oltre all'impiego massiccio delle guardie campestri, anche l’attivazione di telecamere, anche se «i tre milioni a disposizione per tutta la Puglia non sono tanti».

Confagricoltura fa sapere di essere in prima linea, con il Parco Nazionale dell’alta Murgia, per il potenziamento dei controlli.