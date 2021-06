Monopoli, 25enne cade da un terrazzo: soccorso in stile «alpino»

BARI - Singolare operazione di soccorso, poco dopo la mezzanotte di giovedì, in via Cialdini, a Monopoli. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, un giovane di 25 anni, per cause in corso di accertamento, è precipitato da un terrazzo su un livello sottostante. Non riuscendo a muoversi, ha chiesto aiuto e sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Putignano, turno C.

Considerata la particolare situazione logistica e l’impossibilità di arrivare agevolmente sul punto sul quale si trovava il venticinquenne ferito, è stato richiesto l’intervento dei colleghi del Nucleo speleo alpino fluviale (Saf), i quali sono riusciti a trarre in salvo il malcapitato con una modalità che viene impiegata normalmente in zone impervie del territorio montano.

In concreto, i Vigili del fuoco sono intervenuti da un terrazzino adiacente con un’autoscala alla quale è stata ancorata una particolare barella del tipo «toboga» manovrata da un pompiere specializzato. Lieto fine. Il giovane è stato soccorso dagli operatori del 118, prontamente giunti sul posto, e trasportato in ospedale. Per lui si sospettano alcune fratture. Quanto alla dinamica e alle possibili cause dell’accaduto, sono ancora da chiarire.