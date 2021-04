Bari, sottosegretario Sisto: «Parco Giustizia, il Ministero è al lavoro»

BARI - «Sul Parco della Giustizia di Bari non posso che ribadire tutto l’impegno del Ministero per arrivare ad una soluzione che restituisca alla città una sede giudiziaria degna della sua bellezza. Va confermato, in tal senso, che i 96 milioni destinati a Bari sono in legge di Bilancio e che sono in cantiere provvedimenti, derivanti dal Dl semplificazioni bis, oggi all’attenzione anche del Mit».

Lo dichiara il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, commentando la notizia dell’esclusione del Parco della Giustizia di Bari dall’elenco delle opere strategiche con nomina di un commissario.

«Si sta tentando di recuperare il tempo perso negli scorsi anni - prosegue Sisto - , accelerando la realizzazione dell’opera. Sono convinto che efficacia e rapidità degli interventi debbano passare anche attraverso il comune sforzo, senza riserve, per raggiungere l’obiettivo, evitando la diffusione di notizie inesatte, come quelle contenute nelle dichiarazioni del sindaco di Bari Antonio Decaro».

Il sottosegretario barese alla Giustizia spiega che «i commissariamenti ufficializzati ieri sono riferibili ad un elenco datato , legittimato dal 2019, con poteri richiamati dal Dl semplificazioni di settembre, che non conteneva alcun riferimento alla città di Bari e al Recovery Plan», ricordando che «l'esclusione del Parco della Giustizia dai fondi del Recovery Plan risale allo scorso febbraio, sebbene la notizia, pur nota agli amministratori locali, sia stata resa pubblica solo in seguito, dopo un mio accertamento svolto una volta insediato al Ministero».