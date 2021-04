A Bari, sosta gratuita per i medici vaccinatori: già richiesti 70 pass

BARI - Sono al momento circa 70 le richieste di pass per i medici di medicina generale di Bari ai quali, da domani al 5 giugno, il Comune consentirà la sosta gratuita per l'attività di somministrazione domiciliare dei vaccini Covid in favore delle persone over 80 e dei soggetti fragili. I pass per la sosta gratuita dei medici impegnati nella campagna vaccinale domiciliare saranno utilizzabili nelle zone della città dove è istituita la Zona a Sosta Regolamentata (ZSR), la Zona a Traffico Limitato della Città vecchia (ZTL), le aree di carico e scarico e le aree di sosta a tempo in prossimità delle farmacie sull'intero territorio comunale. I medici autorizzati dovranno esporre sul parabrezza dell’autovettura il pass rilasciato dall’Amtab riportante il numero di targa dell’autovettura.