Bitetto, a 16 anni minaccia madre con coltello per avere soldi per la droga: denunciato

Avrebbe minacciato la madre con un coltello dopo averla strattonata e fatta cadere, pretendendo denaro per comprare la droga. I carabinieri sono intervenuti a Bitetto (Bari) in soccorso della donna e hanno denunciato il figlio 16enne. Stando a quanto raccontato dalla madre 43enne, il più piccolo dei suoi due figli da diversi mesi la minacciava e aggrediva per ottenere denaro necessario all’acquisto di stupefacenti. Ieri, all’ennesimo rifiuto, il 16enne avrebbe iniziato a strattonarla e minacciarla, facendola cadere per terra. La donna, urlando per chiedere aiuto, ha telefonato al 112 ma il ragazzo a quel punto avrebbe preso un coltello da cucina continuando a minacciare la madre e intimandole di chiudere la telefonata e revocare la richiesta di soccorso. Il fratello maggiore, appena rientrato in casa, è riuscito a immobilizzarlo, permettendo alla madre di togliergli dalle mani il coltello. Quando i militari sono arrivati il 16enne si era allontanano dall’abitazione. I carabinieri hanno quindi soccorso la donna e raccolto la denuncia, che è stata trasmessa alla Procura per i Minorenni di Bari.