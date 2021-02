Santeramo in Colle, dopo due mesi e mezzo azzerati contagi in Rsa

Dopo oltre due mesi e mezzo è tornata Covid free la casa di riposo «Simone-Calabrese» di Santeramo in Colle (Bari), dove a metà novembre era scoppiato un focolaio con 20 contagi tra gli ospiti, uno dei quali poi deceduto in ospedale. «Finalmente una buona notizia - scrive su facebook il sindaco Fabrizio Baldassarre - la direzione sanitaria della Rsa mi ha informato che tutti gli ospiti che avevano contratto il Covid si sono negativizzati. Inoltre sono stato informato che a breve cominceranno le vaccinazioni per ospiti e operatori».

Nei giorni scorsi il sindaco ha scritto alla Asl chiedendo chiarimenti «sulle tempistiche di vaccinazione» nella casa di riposo comunale 'Simone Calabresè, che ospita circa 80 anziani. "Sono grato alla Asl per aver ascoltato il mio appello ed aver dimostrato sensibilità - dice Baldassarre - . Sono consapevole delle difficoltà logistiche nell’approvvigionamento dei vaccini, tuttavia la protezione delle persone più fragili è una priorità delle istituzioni a tutti i livelli».