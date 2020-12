Vaccino anti-Covid, la protesta dei farmacisti: «Regione Puglia ci ha escluso»

BARI - E' davvero sorprendente che la Regione Puglia non abbia incluso tra gli operatori da sottoporre a vaccinazione Covid-19 i farmacisti": è la protesta del presidente dell’Ordine dei farmacisti di Bari, Luigi d’Ambrosio Lettieri. Tra i primi 95mila pugliesi che verranno vaccinati a partire dal 27 dicembre, anche se la campagna vera e propria inizierà a gennaio, non ci sono i farmacisti. Ieri a protestare erano stati i presidenti dei sei Ordini dei medici pugliesi per l'esclusione dalle vaccinazioni degli odontoiatri e dei medici non convenzionati.

Oggi alle 24 si chiuderà la possibilità per gli operatori sanitari delle Asl e ospedali pugliesi di aderire alla vaccinazione compilando un modulo online attraverso il portale internet della Regione Puglia. Sino a venerdì sera erano quasi 10mila le prenotazioni, al momento non ci sono altri aggiornamenti da parte della Regione. In Puglia è previsto l'impiego di circa 230 tra medici, infermieri e operatori socio-sanitari dedicati alla somministrazione dei vaccini. Sono 27 i referenti, 11 i punti di somministrazione e 15 i giorni previsti per le prime 95mila dosi vaccinali.