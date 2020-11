Oncologico Bari, la denuncia: «Covid sta riducendo la nostra attività ordinaria»

BARI - «Il Covid ci ha obbligato purtroppo a ridurre gli spazi della nostra ordinaria attività, ma temo che il rinvio delle operazioni di screening nei prossimi anni porterà un carico di sofferenza, di patologie e morte non comune. Noi comunque garantiremo la migliore assistenza ai nostri pazienti».

Lo ha detto il direttore generale dell’Irccs Giovanni Paolo II di Bari, Antonio Delvino, intervenendo alla IV conferenza di Oncologia polmonare, organizzata dall’Istituto Tumori barese in collaborazione con l’ASLC, l’International Association for the Study of Lung Cancer