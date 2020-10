Toritto, positivo al Covid va a lavorare nel negozio della moglie: denunciato

I carabinieri del Barese hanno effettuato controlli a tappeto nelle ultime 24 ore: ieri mattina a Toritto (Ba) hanno scoperto un uomo positivo al Coronavirus che anziché rispettare la quarantena obbligatoria era nel negozio della moglie per aiutarla con il lavoro. La persona, un 56enne del luogo, è stata denunciata per epidemia colposa; la moglie è stata sanzionata per aver consentito a un positivo di accedere nell'attività commerciale, che è stata immediatamente chiusa.

A Bitritto invece un 35enne è stato denunciato poiché passeggiava tranquillamente senza mascherina e ha rifiutato di indossarla. Inoltre non ha voluto fornire le sue generalità ai militari e li ha minacciati. Nell'ultima settimana sono state controllate complessivamente 1504 persone, delle quali 75 sanzionate, e 68 esercizi commerciali, con ulteriori 5 sanzioni e segnalazioni per la sospensione delle licenze.