Bitonto, l'allarme del sindaco: «Il 30% dei contagiati ha tra i 12 e i 25 anni»

BARI - Sono 48 attualmente i contagi a Bitonto, mentre nelle frazioni Mariotto e Palombaio sono rispettivamente sei e cinque, per un totale di otto casi in più nelle ultime 24 ore. «Più del 30%, che è un dato molto elevato, è riconducibile a contagi contratti da giovani dai 12 ai 25 anni. Quasi il 50% dei contagi bitontini, 22, è racchiuso in nove famiglie», afferma il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, in un video su Facebook. Il primo cittadino annuncia anche che «martedì si terrà il primo consiglio comunale on line della storia di Bitonto».

Commentando l’ultimo Dpcm, Abbaticchio dice «non sono d’accordo con la chiusura delle attività di ristorazione dopo le 18, con la chiusura delle palestre e dei centri sportivi, ma resto un rappresentante dello Stato e quindi mi trovo ad applicare la normativa».