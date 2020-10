Bari, le piazze di Carbonara prendono vita: dipinte come un quadro di Mondrian

BARI - Due piazze colorate liberamente ispirate al pittore Mondrian per rivoluzionare il cuore del centro storico di Bari Carbonara. Una è davanti la Chiesa di Santa Maria del Fonte. Dove prima c'erano le macchine adesso c'è un area pedonale riqualificata con una pitturazione sull'asfalto e a breve anche con dell'arredo urbano. Questo intervento rientra nel programma Bari Open space dell'amministrazione comunale finalizzato ad aumentare gli spazi, riqualificati, dedicati alla comunità.

L'altra è stata realizzata dall'architetto Luciana Montrone e finanziata da due associazioni del territorio, Bari in Quarta e Voglia di crescere. Su un suolo privato dove prima sorgeva un palazzo adesso c'è un meraviglioso pavimento colorato. Un intervento di urbanistica tattica, realizzato dai cittadini del quartiere.

«Io credo che sia un bellissimo esempio - commenta l'assessore Petruzzelli su Facebook - dell'importanza che le istituzioni e i cittadini lavorino insieme per rendere la nostra città sempre più bella. Ben vengano tutte le iniziative delle associazioni del territorio che con creatività e impegno contribuiscono a riqualificare degli spazi». «La partecipazione dei cittadini è fondamentale - sottolinea - perché significa sentirsi parte del territorio in cui si vive, che si vuole migliorare e di cui sicuramente poi si ha cura e rispetto. Cittadini e istituzioni quando lavorano in sinergia per il bene comune, realizzano opere davvero bellissime come queste che, speriamo presto, potremo vivere tutti insieme!»