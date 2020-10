Palo del Colle, sparò in barberia forse dopo un diverbio: arrestato 26enne

BARI - - I Carabinieri di Palo del Colle, nel Barese, hanno arrestato un pregiudicato 26enne, N.L., accusato della sparatoria avvenuta lo scorso 1 ottobre in una barberia di viale del Mediterraneo, finito in carcere per il reato di porto abusivo di arma comune da sparo. Stando alle indagini dei militari, coordinati dal pm della Dda di Bari Federico Perrone Capano, intorno alle 9 del mattino, a volto scoperto, il giovane avrebbe esploso diversi colpi di pistola calibro 7,65, prima dall’esterno e poi all’interno del negozio, colpendo mobili e pareti e «mettendo a repentaglio la vita delle persone presenti», evidenziano i Carabinieri.

Al momento della sparatoria nella barberia c'erano il titolare e un cliente. Sono in corso le indagini per accertare il movente del gesto, sicuramente collegato - ritengono gli inquirenti - a un diverbio avvenuto poco prima all’esterno della barberia, con un altro uomo, non presente al momento della sparatoria.