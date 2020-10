Bari, Disney Store in via Sparano chiude definitivamente: licenziati 13 dipendenti

«Dopo 21 anni chiudiamo i cancelli, è stato bello far parte delle vostre vite. Grazie infinite, portateci nel cuore": è il messaggio scritto su un cartello esposto questa mattina dai 13 dipendenti del Disney Store di via Sparano, a Bari. Da domani lo Store chiude definitivamente per una scelta aziendale dettata dalla crisi generata dal Covid-19. Oggi, ultimo giorno di apertura e acquisti, i dipendenti hanno voluto con un messaggio esposto in vetrina i clienti più affezionati. C'era stata una raccolta firme in città per impedire la chiusura definitiva, ma l’azienda non è tornata indietro sui suoi passi.