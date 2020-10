Monopoli, mascherine obbligatorie anche davanti alle scuole: sindaco firma ordinanza

Il sindaco di Monopoli Angelo Annese ha firmato un'ordinanza secondo cui le mascherine sono obbligatorie anche davanti alle scuole della città, in un raggio di 150 metri. Il provvedimento vale per le scuole di ogni ordine e grado ed è stato annunciato dallo stesso primo cittadino con un post su Facebook:

«Dopo i primi giorni di scuola, monitorando le varie situazioni, dopo un confronto con i dirigenti e accogliendo le richieste di alcuni genitori, questa mattina ho firmato l’ordinanza di obbligo di utilizzo in modo corretto delle mascherine nei 150 metri adiacenti agli istituti scolastici di ogni ordine e grado in concomitanza con gli orari di ingresso ed uscita degli alunni.

Domenica ho fatto affidamento sul buon senso, oggi ho voluto accelerare un processo di coscienza per mantenere alta l’attenzione di tutti noi. Gli ultimi dati che ho ricevuto riportano 35 casi di nostri concittadini positivi al Covid.

Sono lieto che il dato sia in calo e spero che resti questa la tendenza nella nostra città.

Vi ricordo come sempre di:

⁃ Utilizzare la mascherina

⁃ Mantenere la distanza

⁃ Igienizzare le mani

⁃ Scaricare App IMMUNI»