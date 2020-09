Altamura, allunno positivo al Covid: terza scuola chiusa in pochi giorni

Per la presenza di un alunno positivo al Covid-19 la sindaca di Altamura, Rosa Melodia, ha disposto la chiusura da domani al 4 ottobre del plesso della scuola dell’infanzia «Karol Wojtyla» in via Minniti. «Il plesso - spiega la prima cittadina in un post su facebook - resterà chiuso per i dovuti interventi di sanificazione ed in attesa dell’esito dei tamponi».

E’ la terza scuola chiusa in 48 ore nella città murgiana per Covid. Dopo l’istituto «Nervi-Galilei», chiuso a pochi giorni dalla riapertura perché alcuni alunni avevano partecipato ad una festa di 18 anni dove erano risultati casi positivi, e la scuola "Don Lorenzo Milani», chiusa per sanificazione fino al 30 settembre dopo un caso positivo tra il personale di segreteria, la sindaca ha ordinato la chiusura precauzionale anche dell’asilo Karol Wojtyla.

Melodia evidenzia, nell’ordinanza, «un aumento esponenziale del numero dei contagi» ad Altamura. Nelle ultime ore ci sarebbero, informa la sindaca sempre su facebook, altri nove contagi in città che si aggiungono ai 67 precedentemente comunicati dalla Asl, 90 in totale dall’inizio della seconda ondata.