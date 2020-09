Bari, elettore centenario al seggio per votare: lungo applauso degli scrutatori

BARI - Un elettore barese di 100 anni ha votato questa mattina alla sezione 71 della scuola Marconi.

E' arrivato al seggio accompagnato dai figli e la figlia ci ha tenuto a ricordare che, a suo tempo, lui ha votato per la prima elezione del Parlamento della Repubblica italiana. E’ scattato "un applauso da parte di tutti i presenti, elettori in fila e componenti dei seggi» racconta il presidente della sezione accanto che spiega che lui, «orgoglioso e fiero», non ha neanche voluto essere accompagnato in cabina o aiutato a ripiegare e imbucare le schede nell’urna.