Bitonto, il monito del sindaco: «Prepariamoci a richiudere le scuole»

BITONTO - «Molto non è stato preparato come ci saremmo aspettati. Zero strumenti per consentire ai dirigenti scolastici di controllare la temperatura ai bambini, mense nelle scuole dell’infanzia consentite con educatori in numero assolutamente esiguo per garantire le distanze, strumenti informatici fermi ancora al periodo pre-covid. A presidi e insegnanti è stata consegnata una bomba pronta ad esplodere». Così il sindaco di Bitonto e vicecoordinatore nazionale di Italia in comune, Michele Abbaticchio, critica la riapertura della scuola. «Avremmo voluto che il ministero fosse stato più vicino alle esigenze di genitori, alunni e docenti e che, prima di parlare di rotelle sotto i banchi e di gabbie in plexiglass, avesse pensato a spazi idonei compatibili con i tempi della burocrazia, dal Parlamento stesso voluti. Prepariamoci a richiudere innumerevoli istituti alle prime avvisaglie e all’inevitabile piano di ristrutturazione culturale da sottoporre ai nostri ragazzi».