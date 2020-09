Bari, a Japigia scuola «Euclide-Caracciolo» apre il 14 : prima in didattica a distanza e dal 24 in aula

BARI - C'è una scuola a Bari che aprirà il 14 settembre e non, come da calendario regionale, il 24.

E' l'istituto tecnico Euclide-Caracciolo al quartiere Japigia, che in una nota indirizzata a docenti, alunni, famiglie e personale Ata a firma della dirigente Giovanna De Giglio, informa che il 14 settembre gli alunni delle cinque prime classi frequenteranno il primo giorno di scuola, entrando a orari scaglionati di mezz'ora uno dall’altro (a partire dalle 8.30). Dal 15 settembre, poi, per nove giorni tutti gli studenti dell’istituto cominceranno le lezioni in modalità Dad (didattica a distanza) e il 24, come quasi tutti gli alunni pugliesi, torneranno in presenza.

La scelta di cominciare il 14, per un unico giorno, in presenza è stata fatta «al fine di consentire un primo incontro tra alunni, genitori e docenti» si legge nella nota della scuola. «Per garantire un corretto distanziamento sociale - spiega la nota -, ogni alunno potrà essere accompagnato solo dai genitori. In Auditorium potranno essere utilizzati esclusivamente i posti indicati» ed è «indispensabile che ogni alunno e ogni genitore sia fornito di dispositivo di sicurezza individuale, preferibilmente mascherina chirurgica» previa compilazione di un modello di autocertificazione sulle proprie condizioni di salute da consegnare all’ingresso.

«Per tutti coloro - precisa la scuola - che non potranno partecipare alla presentazione, sarà organizzata una diretta dell’evento su piattaforma zoom».