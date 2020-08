Rivolta dei multati a Sammichele: il sindaco annulla decine di verbali

Sammichele - Ressa e code l’altra mattina all’ufficio postale e in via Giuseppe Pastore al comando della Polizia locale. In qualche caso, gli animi si sono scaldati. «Il conducente del veicolo indicato proseguiva la marcia sulla strada provinciale 58 Putignano-Sammichele chilometro 13+650 nonostante le segnalazioni del semaforo avessero vietato la marcia stessa».

Risultato: un verbale della polizia locale da 135 euro con la decurtazione fino a 6 punti dalla patente.

Molti cittadini, sammichelini e del circondario, hanno ricevuto la visita del postino a casa con la notifica da firmare. I problemi sono sorti quando le contravvenzioni sono salite di numero, fino a 5, anche 10 o 15 per un solo automobilista. Il sindaco annuncia l’annullamento immediato di tutti i verbali e il rimborso delle spese sostenute a quanti hanno già pagato. Dinanzi al comando di Polizia locale un signore sbotta: «Abbiamo attraversato quell’incrocio quando il semaforo era rosso, questo è ciò che dicono loro. È da vedersi. Non credo che tutta questa gente, decine e decine di persone, sia così indisciplinata. Qui c’è gente che ha avuto 4 contravvenzioni, altri 3, altri ancora 7. Non è possibile, tutti per la stessa infrazione».

Giuseppe Foglianisi, di Acquaviva: «Bisogna fare qualcosa, è evidente che così non funziona». Una donna di Sammichele: «Mio suocero ha preso 10 multe, è una strada che percorre spesso ma è anziano e forse ha visto il giallo e ha accelerato», ipotizza. Giuseppe Montenegro, acquavivese: «Ho 3 multe da 135 euro l’una se le pago entro 5 giorni, altrimenti dovrò pagare 188 euro, ho chiamato il mio avvocato». Francesco Pavone, di Castellana: «Mi trovavo per caso a passare da quell’incrocio, andavo ad Acquaviva. Ne ho prese due, per adesso». Il signor Carmine squaderna un poker di 5 verbali: «Passavo con il mio camioncino».

Il sindaco, Lorenzo Netti, afferma: «Negli anni scorsi i cittadini hanno chiesto a più riprese degli interventi su alcuni assi viari a rischio. C’è chi ha chiesto interventi sul semaforo, altri hanno chiesto controlli su via Dino Bianco con l’installazione di autovelox. Noi abbiamo effettuato solo una sperimentazione su quel semaforo grazie a videocamere. Ci sono state numerose infrazioni», evidenzia. Alle 17 la comunicazione ufficiale: «Abbiamo annullato tutti i verbali, non vi sarà alcuna sanzione né decurtazione dei punti dalla patente e vi sarà il rimborso delle somme già versate».