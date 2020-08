Bari, al via domani «Bif&st» con posti limitati: il 29 ci sarà Benigni sul palco per 30 minuti

BARI - Al via domani l’undicesima edizione del Bif&st, Bari international film festival, in una inedita «summer edition» quasi interamente all’aperto, nel rispetto rigoroso delle norme anti-Covid. Fino a domenica 30 agosto, sul palco dell’arena allestita in piazza della Libertà saliranno ospiti come Roberto Benigni, Nicola Maccanico e Lina Sastri ai quali saranno consegnati i premi «Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence».

Nella corte del Castello Svevo saranno inoltre proiettate le pellicole della sezione ItaliaFilmFest e al Teatro Piccinni quelle del Panorama internazionale. «Questa edizione del Festival è una sfida, un grande esperimento - ha detto il direttore Felice Laudadio presentando la rassegna -. Abbiamo dovuto ridurre il programma per l’emergenza sanitaria ma confermiamo la qualità dei film che presentiamo».

Nella serata inaugurale del Festival, in piazza della Libertà, sarà conferito a Luan Amelio Ujkaj il premio Giuseppe Rotunno al Miglior direttore della fotografia, per il film Hammamet. Seguirano i videomessaggi del compositore premio Oscar Nicola Piovani, premio Ennio Morricone per le musiche dei film Hammamet e Il traditore, e di Pierfrancesco Favino, premio Vittorio Gassman come Miglior attore negli stessi due film.

BENIGNI SUL PALCO PER 30 MINUTI - Il regista e attore premio Oscar Roberto Benigni, ospite d’onore dell’undicesima edizione del Bif&st, il Bari international film festival, sarà protagonista di una intervista di circa mezz'ora sul palco dell’arena allestita in piazza della Libertà. Sarà intervistato dallo sceneggiatore e giornalista David Grieco la sera del 29 agosto, l'ultima della rassegna.

In quell'occasione riceverà dal direttore del festival, Felice Laudadio, il premio Federico Fellini per l’eccellenza cinematografica e il premio Alberto Sordi per il Miglior attore non protagonista in Pinocchio. Con lui, sul palco, salirà anche il regista Matteo Garrone.

POSTI LIMITATI E MASCHERINE PER IL PUBBLICO - Precisa tracciabilità degli spettatori che parteciperanno al festival, i quali in fase di prenotazione dovranno lasciare il proprio numero di telefono, accessi separati alle arene dove ci saranno le proiezioni, misurazione della temperatura, mascherina obbligatoria, cartellonistica informativa, dispenser con gel igienizzanti e distanziamento: sono le rigide regole anti-Covid messe in piedi dall’organizzazione del Bif&st, il Bari international film festival, in programma da domani al 30 agosto. Nell’arena di piazza della Libertà sono state preparate 1.430 poltrone, 715 delle quali saranno utilizzabili a posti alterni, senza possibilità di violare il distanziamento neppure per i congiunti.

Nel vicino Teatro Piccinni saranno utilizzabili 232 degli oltre 700 posti e, nella corte del Castello Svevo, 150 delle 300 sedute allestite, sempre secondo la regola dei posti alternati. Al pubblico sarà consentito, una volta seduto, di abbassare la mascherina, ma «consiglieremo di mantenerla - spiega il direttore organizzativo Angelo Ceglie - anche durante le proiezioni».

Sarà consentito l’accesso anche ai minorenni «over 14 anni», purché accompagnati dai genitori con autocertificazione che ne autorizzi la presenza.