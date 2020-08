I moli Sant'Antonio e San Nicola a Bari si rifanno il look: ok al progetto per la riqualificazione

BARI - E' stato approvato in questi giorni il progetto definitivo per la riqualificazione del lungomare di Bari vecchia, nel tratto tra Santa Scolastica, il molo Sant'Antonio e il molo San Nicola. Ad annunciarlo è con un post su Fb il sindaco, Antonio Decaro.

"Si tratta di un progetto complesso, dell’importo di 16 milioni di euro circa, già stanziati dal patto di sviluppo della città metropolitana di Bari. L'opera può essere inserita nel Piano triennale delle opere pubbliche, che sarà approvato insieme al bilancio entro la fine del mese, così che finalmente si possano avviare le procedure di gara per i lavori", scrive sui social il primo cittadino.

"Abbiamo condiviso tante volte questo progetto - prosegue Decaro - e l’importanza che ha per la nostra città ma credo sia giusto comunicare ogni passo in avanti perché dietro ogni immagine ci sono decine di persone che lavorano, centinaia di procedure, autorizzazioni, vincoli e passaggi che non possono essere saltati. A volte ci vogliono degli anni per poter arrivare al traguardo ma se ci spaventassimo ogni volta che un progetto si perde dietro la porta di un ufficio o davanti a un intoppo burocratico non faremmo mai niente. In questo caso, il progetto approvato è ambizioso ma il risultato crediamo valga tutto il lavoro impiegato".



Il sindaco ha quindi spiegato che ogni molo sarà riqualificato acquisendo una specifica funzione: "Sant’Antonio diventerà un belvedere con spazi dedicati alla cultura e al tempo libero, mentre il molo San Nicola sarà destinato allo street food dei pescatori. Nel mezzo ci sarà la riqualificazione del tratto tra il Fortino e Santa Scolastica, con una passeggiata sul mare sulla piattaforma in calcestruzzo esistente e la rivisitazione della viabilità".