Bari, vigile del fuoco offre giro in barca gratis a bimbi autistici: boom di richieste sul web

BARI - E’ stato inondato dalle richieste via web un vigile del fuoco di Bari, Giuseppe Valrosso che con un post su facebook si è messo a disposizione per far fare gratuitamente giri sulla sua barca a ragazzi autistici. Secondo quanto riferisce l’edizione barese di Repubblica, lo stesso Valrosso è rimasto sorpreso dal successo suscitato dalla sua offerta. «Non pensavo di suscitare tanto interesse - dice - volevo soltanto regalare un sorriso». L’idea, racconta, gli è venuta guardando il video del padre di un ragazzo autistico che mostra la gioia del figlio mentre nuota felice vicino ad una barca. Così Giuseppe ha deciso di mettere a disposizione il suo gommone, venendo sommerso sui social da ringraziamenti, condivisioni ed adesioni.