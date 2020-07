Allarme alga tossica a Mola di Bari: la Guardia Costiera impedisce la balneazione

BARI - L'alga tossica torna a infestare le acque del litorale barese: stamattina la Guardia Costiera ha invitato i bagnanti che erano in acqua nella zona sud, tra Cozze e Mola di Bari, ad uscire dal mare per la presenza imponente dell'organismo che se si dovesse frantumare libererebbe una tossina nell’aria. Tossina che provoca riniti, congiuntiviti, faringiti, laringiti, bronchiti, febbre, dermatiti. L’Arpa invita a non sostare nelle zone rocciose e in presenza di vento, dove è stata riscontrata la Ostreopsis ovata e a non consumare frutti di mare crudi sempre provenienti dalle stesse aree.