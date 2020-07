Bari, beccato mentre "sciacqua" le seppie, minaccia gli agenti con coltello: denunciato

BARI - Gli agenti della polizia locale lo hanno sorpreso mentre "sciacquava" delle seppie con acqua di mare, azione proibita da un'ordinanza sindacale del 1984 mai revocata e tutt'ora in vigore, e lo hanno denunciato all'autorità giudiziaria per minacce aggravate a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di coltello. È accaduto questa mattina, quando una pattuglia della Polizia Locale di Bari ha sorpreso un uomo che sul lungomare di Bari era intento a manipolare alcuni chili di seppie con l'acqua di mare raccolta dallo specchio d'acqua antistante la città vecchia, per poi tagliarle stendendole sugli scogli e sul parapetto del lungomare.

Alla diffida degli agenti l'uomo ha risposto con minacce brandendo i coltelli utilizzati per intimidire la pattuglia. Fermato e accompagnato al comando, è stato denunciato in stato di libertà per i reati sopra ascritti, mentre i due coltelli sono stati sequestrati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La polizia locale ricorda che sul lungomare antistante la città vecchia vige altresì il divieto di utilizzo dell'acqua del mare raccolta in quello specchio d'acqua come disposto da un'ordinanza sindacale del 1984 mai abrogata.