Putignano, polizia stradale scopre traffico illecito di auto verso la Bulgaria

La polizia stradale nella giornata di ieri, dopo una complessa indagine, ha sventato un traffico di autoveicoli da Putignano (Ba) in Bulgaria. Tutto è cominciato quando un commerciante di Putignano, dopo aver affrontato l'emergenza Covid, ha dovuto far fronte anche a un raggiro senza scrupoli. Con un'abile truffa, si è fatto sottrarre due auto del valore di 25mila euro e ha denunciato l'accaduto alla Polizia Stradale di Castellana Grotte (Ba). Gli agenti dopo aver individuato i legami dei malfattori con la Bulgaria, si sono messi in contatto con i colleghi della zona che hanno rintracciato i due veicoli. Le due auto sono ritornate a disposizione del proprietario.