Bari, il teatro Piccinni riaccende le luci sul palcoscenico

BARI - Si terrà questo pomeriggio, all’interno del teatro comunale Niccolò Piccinni, “Tenersi Lasciare”, l’appuntamento organizzato dall’assessorato comunale alle Culture in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese per celebrare oggi, 15 giugno, una nuova partenza dopo il lockdown dovuto all’emergenza Covid-19. A curare il concept e la regia dell’evento il regista Francesco Carofiglio.

Per l’occasione sul palcoscenico del Piccinni, nel quale sono in corso i lavori per gli adeguamenti previsti all’attuale normativa post emergenza, saliranno i lavoratori ‘invisibili’ dello spettacolo, quelli che normalmente non vanno in scena e non prendono applausi ma senza i quali il teatro non esisterebbe: tecnici, impiegati, maschere e spettatori.

A loro sarà affidata la lettura di alcuni brani - tratti da opere teatrali ma non solo - scelti in virtù dei temi affrontati, che costituiranno lo spunto per una serie di riflessioni tra storia e attualità affidate al dialogo tra l’assessora Ines Pierucci e le giornaliste Ileana Sapone (ufficio stampa TPP) e Maddalena Tulanti (consiglio d’amministrazione TPP).

“Senza gli spettatori il teatro non esiste - dichiara Ines Pierucci -, ne siamo perfettamente consapevoli. Ma oggi abbiamo voluto aprire simbolicamente il teatro Piccinni, sebbene senza pubblico, per confermare la nostra attenzione e il nostro impegno nei confronti di tutti i lavoratori dello spettacolo dal vivo, pesantemente colpiti dalla crisi legata all’emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda il Piccinni, intanto, stiamo lavorando affinché si possa tornare a viverlo in sicurezza, e per questo stiamo adeguando i sistemi di climatizzazione, rimuovendo alcune file della platea e riorganizzando le sedute nei palchi per ospitare i 200 spettatori previsti in base alle attuali normative.

A settembre si riprenderà, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste, con l’avvio della stagione comunale di prosa 2020/21, legata al teatro di narrazione e a monologhi ispirati al presente - come quelli di Alessandro Bergonzoni, Isabella Ragonese e Marco Paolini -. Gli spettacoli della stagione 2019/20, invece, contiamo di recuperarli, a capienza piena del teatro, nel corso del 2021 insieme ad alcuni titoli della nuova stagione.

Le prospettive legate al futuro del Piccinni sono legate alla professionalizzazione delle figure che ruotano attorno al mondo della cultura, che proprio in questo teatro possono trovare una casa in cui crescere. Allo stesso tempo pensiamo sia arrivato il tempo di valorizzare il patrimonio musicale di Niccolò Piccinni con un festival dedicato al compositore barese da tenersi all’interno del teatro.

L’emergenza sanitaria, tra le altre cose, ci ha ricordato il valore, inestimabile, dell’incontro e della relazione con l’altro, ed è per questo che al massimo entro 10 giorni, pubblicheremo un bando da 200mila euro rivolto agli operatori culturali per sostenere iniziative da realizzarsi tra luglio e settembre negli spazi aperti della città. Un ritorno all’origine del teatro con arene, giardini e parchi a fare da palcoscenici dell’estate. Stiamo lavorando anche ad una seconda misura che consentirà agli operatori di programmare gli ultimi mesi del 2020 e l’intero 2021 e ad un’ulteriore misura rivolta alle imprese culturali.

Abbiamo da recuperare i mesi in cui siamo stati costretti a fermarci, e intendiamo farlo mettendo a frutto le riflessioni e le interlocuzioni condivise con tutti i soggetti del settore, locali e nazionali. Ringrazio Francesco Carofiglio e gli amici del TPP per questo evento che mi auguro possa rappresentare un nuovo inizio per il nostro teatro”.