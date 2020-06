Policlinico Bari, prof. Porta nuovo ordinario di Oncologia

BARI - Il prof. Camillo Porta, oncologo con un curriculum di grande prestigio proveniente dall’Università di Pavia, è da oggi anche Responsabile dell’UOC di Oncologia del Policlinico di Bari, con l’obiettivo di potenziare la risposta al bisogno di sanità dei cittadini pugliesi, integrando assistenza e ricerca ed innovazione.

«L’esperienza maturata - servirà -ha detto il prof. Porta a creare una rete di rapporti con le strutture ospedaliere e della ricerca in una realtà come questa pugliese che mi consta non essere seconda per qualità e professionalità ad altre realtà nazionali. Credo che si possa fare molto,anche grazie alle Istituzioni politiche regionali molto impegnate sul fronte sanitario. Solo facendo rete si potrà offrire il massimo ai pazienti pugliesi, ridurre la mobilità passiva ed anzi attirare pazienti dalle regioni limitrofe».