Bari, il 12 riapre H&M in via Sparano: l'annuncio UilTucs

BARI - Venerdì prossimo riapre lo store H&M di via Sparano a Bari, dopo oltre tre mesi di chiusura. Lo si apprende dal sindacato UilTucs: «Informalmente - spiega il segretario regionale UilTucs, Giuseppe Zimmari - abbiamo saputo che venerdì ci sarà la riapertura, adesso ci apprestiamo a chiedere un incontro alla società per capire modalità, numero di dipendenti che tornano al lavoro e ulteriori dettagli».

H&M, durante il lockdown, aveva comunicato a dipendenti e sindacati la volontà di non riaprire più, per via dei costi ritenuti eccessivi della locazione dei locali che ospitano il negozio nel centro di Bari. «La trattativa tra H&M e i proprietari dell’immobile sta proseguendo, ma non sappiamo a che punto sia, chiederemo conto anche di questo», prosegue Zimmari. Sono 52 i posti di lavoro a rischio, anche se la riapertura dello store «fa ben sperare», conclude il segretario UilTucs.