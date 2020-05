Bari, sotto il logo degli Avengers 1 kg di cocaina: arrestato 30enne

BARI - Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di un chilogrammo di cocaina, agenti della Squadra mobile della questura di Bari hanno arrestato al rione Stanic il 30enne Giovanni Carbotta. La droga, sulla cui confezione era stato apposto il simbolo dei supereroi 'The Avengers', era nascosta nel doppiofondo creato sotto il sedile posteriore dell’auto del presunto pusher.

Nel corso di altri controlli compiuti nel rione baresi di San Pio, i Falchi della Squadra Mobile hanno sequestrato in una palazzina, nascosta tra i supporti in muratura delle canne fumarie di un lastrico solare, una pistola modificata completa di caricatore e 6 cartucce.