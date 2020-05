Bari, 62enne sale sul bus ubriaco e armato di accetta: denunciato

BARI - Sale sul bus ubriaco e armato di accetta: la polizia di Bari ha fermato un uomo di 62 anni con pregiudizi penali a carico, per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Nel primo pomeriggio di ieri il 62enne, visibilmente ubriaco, è salito su un autobus dell’Amtab, la linea 4, durante il percorso del mezzo pubblico che collega Ceglie a Valenzano, e si è seduto imbracciando una vistosa accetta. Fortunatamente il 62enne non ha minacciato gli altri passeggeri ma li ha solo spaventati.

I poliziotti della Volante di zona, hanno fermato l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, e lo hanno immediatamente privato dal possesso dell’accetta. Successivamente gli agenti lo hanno scortato nel vicino in Ospedale Di Venere per gli accertamenti del caso. Il 62enne è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per il possesso dell’accetta immediatamente sequestrata.