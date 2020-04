Bari, invita gli amici a casa per il compleanno mentre è ai domiciliari: denunciato

Continuano senza sosta i controlli dei carabinieri per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte in questo frangente di emergenza dovuto al Coronavirus. I carabinieri di Bari Centro hanno denunciato la titolare di un esercizio autorizzato alla vendita di mascherine, perché le aveva messe in vendita con una percentuale di ricarico pari al 129%. Inoltre i militari hanno sorpreso G.C., 20enne del luogo, già agli arresti domiciliari, mentre era in compagnia di altri cinque intenti a festeggiare un compleanno, all’interno della propria abitazione. G.C. è stato denunciato, i suoi invitati sono stati sanzionati.