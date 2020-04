Bari, arrivata nuova fornitura di Dpi dalla Protezione Civile: 57mila mascherine

BARI - Consegnata nuova fornitura di mascherine per l'emergenza Covid: due aerei dell'esercito hanno trasportato, ieri a Bari, i materiali sanitari destinati alla Protezione Civile di Puglia e Basilicata. Si tratta di 57mila mascherine chirurgiche, 46mila di tipo ffp2 e 68mila bende monovelo. Separatamente sono arrivati cinque ventilatori per terapia intensiva. Da domenica scorsa gli uomini e le donne della brigata pugliese, oltre a collaborare per la sicurezza del territorio già dall'inizio della crisi sanitaria, sono impegnati anche a trasportare i materiali sanitari destinati alle protezioni civili di riferimento.