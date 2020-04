Bari, Decaro telefona ad un pensionato: «Non deve uscire, deve restare a casa»

BARI - «Signor Giuseppe, la sto chiamando perché sua figlia mi ha detto che lei la mattina esce di casa». Il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, ha telefonato personalmente ad un anziano cittadino barese dopo la segnalazione della figlia che vive a Milano e che ha inviato un lettera al sindaco chiedendogli di «convincerlo a restare a casa» per evitare il rischio di contagio da Coronavirus.

Sulla sua pagina Facebook il sindaco ha pubblicato il video della telefonata fatta al pensionato. «Un pò di sofferenza ancora. Arriverà il momento in cui potremo uscire di nuovo, ma adesso dovete stare a casa» dice Decaro.

Nello stesso post il sindaco ricorda che a Bari ci sono 368 cittadini in quarantena e 207 positivi. «Troppa gente ancora per le strade della città. Io ho convinto il signor Giuseppe a stare a casa. Fatelo anche voi» dice Decaro, annunciando che l’anziano "dopo la telefonata, ha anche fatto una donazione per le esigenze delle famiglie in difficoltà».