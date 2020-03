Coronavirus, sanitari allontanati dal Policlinico di Bari: erano positivi

BARI - Il Policlinico di Bari, a seguito di un’indagine epidemiologica che ha identificato alcuni casi di positività al Covid19 tra il personale del reparto di Chirurgia del padiglione Balestrazzi, ha precauzionalmente allontanato dal servizio medici, infermieri e sanitari che hanno avuto contatti con i colleghi positivi. Lo afferma in una nota l’Azienda Policlinico di Bari.

È stato organizzato lo screening per Covid19 degli operatori sanitari posti in quarantena. Gli ambienti del reparto sono stati sanificati e sono stati predisposti turni di guardia con il personale medico non a rischio per garantire l’assistenza ai pazienti degenti.