Assembramenti, a Casamassima droni contro i menefreghisti. E a Taranto denunciati: bevevano ai giardini

Per scoprire gli assembramenti e denunciare chi non rispetta l’obbligo di restare a casa per l'emergenza coronavirus, il sindaco di Casamassima (Bari), Giuseppe Nitti, oggi ha annunciato che verranno utilizzati i droni. «Bisogna restare a casa - scrive su facebook - nonostante messaggi, annunci e posti di blocco qualcuno ha ancora difficoltà a comprendere l’importanza di non uscire. Il nostro territorio è vasto e per rendere più efficaci ed istantanei i controlli, ora si alzeranno in volo i droni. Questi apparecchi messi a disposizione della polizia locale consentiranno la più facile individuazione di assembramenti anche nelle zone perifiche. Stiamo fronteggiando un’emergenza molto seria. Non scherziamo».

A TARANTO LA GENTE AI GIARDINETTI A BERE BIRRA - Nuove denunce a Taranto nell’ambito dei controlli delle Volanti e della Squadra Mobile della Questura di Taranto per verificare il rispetto del Decreto sull'emergenza Coronavirus. In un giardinetto pubblico in via Garibaldi, i poliziotti hanno sorpreso tre uomini che, incuranti di tutte le disposizioni governative, erano tranquillamente seduti sulle panchine a conversare tra loro e a bere birra. I tre all’arrivo degli agenti hanno cercato di defilarsi in direzioni diverse, nascondendo le bottiglie che avevano tra le mani. Fermati e controllati, hanno dichiarato di non aver nessuna voglia di rispettare le limitazioni in vigore. Dopo le fasi dell’identificazione i tre sono stati denunciati per l'inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Dello stesso reato (e anche per false dichiarazioni) devono rispondere altri due giovani controllati al rione Salinella. Erano in auto, privi dell’autocertificazione. Agli agenti hanno dichiarato di voler andare a fare la spesa, ma a quell'ora i negozi erano chiusi. La Squadra Mobile ha denunciato infine altri tre ragazzi per aver contravvenuto alle disposizioni in materia di salute pubblica, sorpresi a stazionare senza un valido motivo in piazza San Lorenzo da Brindisi. Due dei denunciati sono stati trovati anche in possesso di mezzo grammo ciascuno di hascisc.