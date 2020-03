Bari, arriva la videosorveglianza a San Girolamo

BARI - Al via i lavori per l’installazione di sei telecamere di videosorveglianza sul waterfront di San Girolamo. Ad anunciarlo l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso. Si tratta delle prime sei videocamere di undici complessive: ulteriori cinque saranno installate nei prossimi mesi all’altezza della piazza sul mare con lo stesso appalto, non appena perfezionato l’iter autorizzativo paesaggistico necessario poiché in questa allocazione, nella parte bassa della piazza, occorre installare ulteriori pali per sostenerle nelle posizioni più opportune.

Queste prime sei telecamere saranno montate lungo il camminamento principale, in corrispondenza di alcuni pali di pubblica illuminazione opportunamente predisposti con prolunghe in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione del lungomare: saranno disposte lungo 1,7 chilometri, a una distanza variabile tra 250 e 300 metri l’una dall’altra, in modo tale da ottenere una copertura totale dell’intero tratto grazie alla notevole capacità di zoomata ed alla orientabilità a 360 gradi degli apparecchi.

Sono telecamere innovative, di ultima generazione, per la prima volta impiegate sul territorio europeo e progettate per far fronte a condizioni climatiche estreme, quali venti di burrasca o corrosione dovuta alla continua esposizione alla salsedine, garantendo efficienza di funzionamento con immagini sempre nitide.

Utilizzano, inoltre, una tecnologia aerodinamica tra le più evolute, facilmente intuibile osservando la loro forma geometrica, sono costituite da una struttura in fibra di vetro particolarmente resistente alla corrosione e sono in grado di sopportare tanto temperature molto elevate quanto molto basse, nonché le raffiche di vento.

«Abbiamo scelto questa tipologia di telecamere proprio per la loro specificità visto che sono in grado di funzionare anche in un contesto particolarmente esposto agli eventi meteorologici avversi. Ciò consentirà di avere immagini sempre molto chiare e utili per eventuali ricerche o indagini e, più in generale, per garantire la sicurezza dell’area», ha spiegato l'amministratore comunale.