Altamura, arrestato pusher 19enne che riforniva di droga la movida

I carabinieri di Altamura (Ba) hanno arrestato un pusher 19enne trovato in possesso di sostanze stupefacenti, pochi giorni dopo la cattura di un altro ragazzo per lo stesso. Un gruppo di giovani la scorsa notte, alla vista dei militari, ha cercato di dileguarsi nelle vie limitrofe per sfuggire a un controllo, e il 19enne è stato trovato con 3 dosi di cocaina e 575 euro in contanti. Poco prima si era disfatto di un pacchetto di sigarette al cui interno c'erano 6 dosi di marijuana. Il ragazzo si trova ai domiciliari.