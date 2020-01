Altamura, pusher 20enne riforniva la movida di marijuana: arrestato

I carabinieri di Altamura (Ba) durante un controllo del territorio hanno arrestato un pusher che riforniva di stupefacente la movida della città. I militari hanno notato un ventenne che si muoveva in maniera sospetta e l'hanno perquisito, trovandolo con 28 dosi di marijuana, sequestrati. Nella sua abitazione hanno trovato altri 204 grammi della stessa sostanza, materiale per il confezionamento e 265 euro in contanti. L'uomo si trova ai domiciliari.