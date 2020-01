Bari, targa al prof. Simonetti: per l'impegno di una vita a favore della salute della comunità

BARI - «A Nicola Simonetti , medico stimatissimo, divulgatore puntuale, giornalista appassionato nel suo 92° compleanno con affetto e gratitudine»: sono queste le parole incise sulla targa che il sindaco Antonio Decaro ha consegnato questa mattina nella sala consiliare di Palazzo di Città al professor Nicola Simonetti.

È stata l’occasione per esprimere il riconoscimento dell’intera collettività barese ad un uomo e un professionista che ha speso gran parte della sua vita per lo studio, la medicina e la cultura del benessere ma anche per festeggiare insieme ai parenti, agli amici e conoscenti il suo 92° compleanno.

Alla cerimonia sono intervenuti anche il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Giuseppe De Tomaso e lo scrittore Vinicio Aquaro, ideatore e fondatore del Premio Nazionale Valle dei Trulli.

«Spesso dico - ha dichiarato Antonio Decaro - che è importante per una città dare valore all’esempio di quei cittadini che hanno dedicato l’intera esistenza alla comunità alla quale appartengono dando lustro alla città, ed è per questo che oggi dedichiamo questa cerimonia a Nicola Simonetti medico, docente universitario, giornalista autore di tante pubblicazioni, divulgatore della salute e del benessere non soltanto fisico ma anche psicologico. Quello di oggi è un piccolo ma doveroso riconoscimento a un nostro concittadino che, attraverso la sua competenza e cultura, ha saputo trasferire le sue conoscenze scientifiche ai cittadini creando relazioni virtuose per la collettività».

Giuseppe De Tomaso ha quindi ricordato l’etica della responsabilità che ha sempre caratterizzato l’impegno e la professione di Nicola Simonetti rendendolo una figura straordinaria e originale soprattutto nella bioetica della informazione che ha saputo far apprezzare nei suoi numerosi articoli.

Nel ringraziare l’amministrazione per il riconoscimento ricevuto, il prof Simonetti si è detto particolarmente emozionato dalla sala gremita di amici che hanno voluto partecipare alla cerimonia e lusingato dai sentimenti e dalle parole di riconoscenza che gli sono state rivolte.