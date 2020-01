Bari, non si fermano all'alt dei Cc e si schiantano contro il guard rail

Senza patente, non si sono fermati all'alt di una pattuglia dei Carabinieri facendosi inseguire per molti chilometri: protagonisti della rocombalesca fuga, una coppia di 30enni che è stata denunciata dai militari dell'Arma. Tutto è accaduto poco dopo le 7.30 quando una Fiat Stilo, con a bordo un uomo e una donna, non si è fermata all'alt dei Carabinieri. L'uomo che era alla guida, pregiudicato con la patente revocata, ha accelerato: l'inseguimento si è protratto per diversi chilometri, con l’impiego anche dei militari delle Compagnie di Molfetta, Bari San Paolo e del Nucleo Radiomobile di Bari, e si è concluso sulla complanare della SS16, in territorio del comune di Giovinazzo, dove il guidatore ha perso il controllo del mezzo impattando contro il guard rail.

La fuga per il 31enne è poi proseguita a piedi nelle campagne limitrofe dove ha fatto perdere le proprie tracce mentre la donna, 30enne, veniva bloccata e condotta in caserma per gli accertamenti di rito: entrambi sono stati denunciati per concorso in resistenza a pubblico ufficiale.

Successivi accertamenti hanno consentito di verificare che l’auto era sprovvista di assicurazione e già sottoposta a fermo amministrativo per lo stesso motivo. Per il 31enne, che si è reso irreperibile è scattata anche la denuncia per la guida senza patente poiché revocata. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca.