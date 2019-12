«Siamo tutti pedoni»: a Bari braccialetti rifrangenti e sensibilizzazione contro incidenti

Bari aderisce alla campagna nazionale di sensibilizzazione per la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada 'Siamo Tutti Pedoni'. Nel capoluogo pugliese, nel 2019, ci sono stati 9 incidenti stradali mortali (vittime anche due ciclisti) e altri 42 con feriti in prognosi riservata, un terzo dei quali pedoni, il 2% in più rispetto all’anno precedente.

La campagna partirà domani nelle strade dello shopping di Bari con la distribuzione da parte della Polizia Locale di braccialetti gialli in materiale rifrangente e poi, da gennaio, con incontri nelle scuole primarie della città. «Nel nostro Paese ogni 14 ore muore un pedone - ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro - Gli incidenti stradali che coinvolgono gli utenti deboli fanno più vittime di una strage. Questo è il motivo per cui l’amministrazione comunale e la Polizia Locale non possono permettersi di non affrontare questi temi, sia continuandone a parlare sia con provvedimenti mirati per indurre i cittadini a prestare maggiore attenzione e a evitare tutti quei comportamenti pericolosi», come l’uso dei cellulari alla guida.

«È fondamentale continuare a lavorare sulla strada per diffondere una nuova consapevolezza da parte degli stessi pedoni affinché rispettino di più le regole, - ha detto il comandante Michele Palumbo - dall’uso degli attraversamenti pedonali al rispetto dei semafori, da una particolare attenzione di sera quando la luce è più scarsa al corretto utilizzo dei cellulari, che rappresenta una delle maggiori cause di incidenti». L'iniziativa è promossa dal Centro Antartide di Bologna e dai sindacati SPI-CGIL, FNP-CISL e UILP-UIL, con il patrocinio di Camera dei Deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI.