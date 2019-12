Bitonto, in casa con 7 kg di droga tra hashish e marijuana: arrestato 60enne

I carabinieri di Bitonto (Ba) hanno arrestato un 60enne pregiudicato, residente in una contrada delle murgia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo una serie di appostamenti, i militari hanno trovato in casa dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, 33 panetti di hashish, circa 3,3 chili, e quasi 4 chili di marijuana. Tutto è stato sequestrato, e l'uomo condotto nel carcere di Bari.