Bari, no ai botti di Capodanno: «I nostri amici a 4 zampe hanno paura»

BARI - In previsione della notte di San Silvestro scatta sui social il tam tam a protezione degli animali: «Cerchiamo di evitare i fuochi, gli animali si spaventano e hanno malori». Questo l’appello di un residente del quartiere San Girolamo pubblicato sui social network a seguito dello show illegale dei botti appiccati in tutta la città nella notte tra il 24 e il 25 dicembre da Japigia al Libertà, dal San Paolo al quartiere murattiano. Com'è noto i nostri amici a 4 zampe sono estremamente sensibili ai forti rumori e questo genera in loro spavento e problemi di salute. Ritorna quindi il motto «No ai botti, sì ai biscotti», lanciato sul web qualche anno fa corredato con le foto di cani e gatti con un cartello simpatico che invita le persone a non abusare dei fuochi d'artificio.

«Un cane stava vomitando per la paura, inoltre un fuoco pirotecnico o bombetta ha incendiato un bidone della differenziata in via Raffaele Viviani e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco festeggiamo con consapevolezza e rispetto», conclude il messaggio in vista dei festeggiamenti del 31 dicembre.