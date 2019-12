La destra «blinda» Fitto ma il tavolo nazionale slitta

BARI - Il candidato del centrodestra per la Puglia? Arriverà, con tutta probabilità, dopo la Befana, e Fratelli d’Italia conferma l’imprimatur sulla candidatura di Raffaele Fitto come governatore. Nell’agenda dei leader nazionali non c’è un incontro per ridiscutere delle candidature regionali dopo il via libera a Jole Santelli in Calabria, e per il caso pugliese restano cristallizzate le posizioni pregresse.

Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni in prima linea, tiene il punto: sia in sede di accordo per la nomina Copasir (andata a Raffaele Volpi della Lega) che in un successivo summit ad Arcore, il partito della destra ha proposto il nome di Raffaele Fitto, non ricevendo veti da parte degli alleati. Nelle ultime settimane, però, è cresciuto il malcontento leghista e da qui è nata la partecipata manifestazione a Bari con Matteo Salvini. Questa linea è stata ribadita anche dal vicesegretario Andrea Crippa. Anche Forza Italia ha frenato.

I meloniani, però, non si scompongono: così come hanno accettato le scelte di Lucia Borgonzoni in Emilia-Romagna e di Jole Santelli in Calabria, ora non si attendono veti (Meloni dixit). E in più puntellano la candidatura con sondaggi - fatti realizzare dal partito nazionale - dai quali risulta il potenziale di Fitto per sbaragliare il centrosinistra conquistando una vittoria netta. Sempre secondo queste rilevazioni, l’eurodeputato avrebbe un maggiore appeal rispetto ad altre opzioni in campo. Sullo sfondo resta aperta, come extrema ratio, la strada che porta ad una candidatura della società civile (mal digerita però dai leghisti).