Bari, picchiò ex e lei lo denunciò sui social: 25enne alla sbarra

BARI - Il gup del Tribunale di Bari Maria Teresa Romita ha rinviato a giudizio un 25enne di Gravina in Puglia, imputato per rapina e lesioni aggravate ai danni della ex moglie, una studentessa 24enne del Camerun. La donna, nel gennaio 2019, denunciò, pubblicando una foto sul social network Instagram del suo volto tumefatto, di essere stata picchiata dall’ex, anche lui studente universitario.

Stando alla denuncia della vittima e alle indagini della Squadra Mobile, coordinate dal pm Claudio Pinto, lui l’avrebbe picchiata al termine di un litigio perché non accettava la fine della loro relazione, colpendola con pugni sul volto e poi sbattendole la testa contro la portiera dell’auto nella quale i due si erano appartati per discutere, per poi sottrarle anche il telefono cellulare. Oggi, durante l’udienza preliminare, la presunta vittima, presente in aula, si è costituita parte civile con l’avvocato Maria Pia Vigilante. Il processo inizierà il 30 gennaio 2020.