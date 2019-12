Corato, estorsioni e minacce a un anziano, arrestata coppia

Un ragazzo 19enne, L.D., e una 37enne, C.L., sono stati arrestati a Corato (Ba) perché perseguitavano ed estorcevano denaro a un anziano 83enne. I fatti risalgono allo scorso ottobre quando i due, coppia nella vita, hanno preso di mira l'anziano, estorcendogli continuamente piccole somme di denaro. L'83enne per paura di ritorsioni non aveva mai denunciato nulla, fino a che la situazione non è degenerata, e i due giovani cercavano di incontrarlo quasi quotidianamente. Le cifre richieste andavano dai 10 ai 70 euro, e il 19enne minacciava l'anziano con un coltello e gli diceva che avrebbe diffuso delle registrazioni audio/video in cui si dimostrava che l'83enne tentava approcci sessuali verso la compagna. L.D., si trovava già nel carcere di Trani perché accusato di rapina, la compagna si trova ai domiciliari.