Bari, record di presenze per la mostra Luoghi e Memorie 1943-1945, dedicata alla storia russa

Si è conclusa con un record di presenze la mostra “Luoghi e Memorie 1943-1945” organizzata dalla Fondazione Nikolaos e la Società di Storia della Russia (R.I.O.), in collaborazione con la direzione del Comitato “Dante Alighieri” di Mosca. Sono stati ben 5000 tra studenti, professionisti del settore e semplici curiosi che hanno fatto visita all’Archivio di Stato a Bari per otto giorni intensi di incontri. «Sono molto soddisfatto per tutto questo interesse da parte della nostra città - ci dice Vito Giordano Cardone, Presidente della Fondazione Nikolaos - segno che c’è grande interesse alla memoria ed alla scoperta di un lato della storia visto in particolar modo dalle conseguenze delle bombe e dei morti per l’iprite, trascurando il ruolo dell’esercito russo in quel periodo. Sono inoltre contento che questo evento è in concomitanza con il decennale della Fondazione Nikolaos in prima linea nel mondo culturale e sociale regionale e punto e vero punto di collegamento tra la Puglia ed il resto del mondo. Abbiamo in programma tante altre iniziative, che coinvolgeranno tutta la regione».